Тренер збірної України з гандболу очолив румунський клуб
16:48, 08 листопада 2018Інше
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Сергій Бебешко очолив «Келераші» — клуб найсильнішої ліги чемпіонату Румунії.
Бебешко здобув перемогу в першому матчі на чолі румунської команди / handball.motorsich.com
Головний тренер збірної України з гандболу Сергій Бебешко за сумісництвом очолив «Келераші» — клуб найсильнішої ліги чемпіонату Румунії, за який також виступає гравець збірної України Павло Гурковський.
Після перемоги над «Бакеу» 33:28 (15:13), у першому матчі під керівництвом Бебешко, «Келераші» займає 6 місце в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт гандбольного клубу Мотор Запоріжжі.
Перед командою стоїть завдання пробитися в топ-5 чемпіонату.
На даний момент, збірна України завдяки домашній перемозі над Чорногорією 29:24 має хороші шанси на вихід на чемпіонат Європи-2020.
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