Тренер збірної України з гандболу очолив румунський клуб

Сергій Бебешко очолив «Келераші» — клуб найсильнішої ліги чемпіонату Румунії.

Головний тренер збірної України з гандболу Сергій Бебешко за сумісництвом очолив «Келераші» — клуб найсильнішої ліги чемпіонату Румунії, за який також виступає гравець збірної України Павло Гурковський.

Після перемоги над «Бакеу» 33:28 (15:13), у першому матчі під керівництвом Бебешко, «Келераші» займає 6 місце в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт гандбольного клубу Мотор Запоріжжі.

Перед командою стоїть завдання пробитися в топ-5 чемпіонату.

На даний момент, збірна України завдяки домашній перемозі над Чорногорією 29:24 має хороші шанси на вихід на чемпіонат Європи-2020.