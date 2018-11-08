Світоліна у січні візьме участь у турнірі в Брісбені і Australian Open

Українська тенісистка поділилася своїми планами на початок наступного сезону-2019.

Четверта ракетка світу і краща українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про те, де буде проходити її підготовка до нового сезону.

Своїми найближчими планами спортсменка поділилася в інтерв'ю спеціалізованому порталу Великий теніс України.

- Моя передсезонна підготовка буде проходити в Лондоні. Зараз мене там очікує новий фітнес-тренер, з яким ми будемо пробувати наше співробітництво. Також в моїй команді з'явиться людина, яка буде допомагати мені закривати мої рутинні питання на турнірах, які мене іноді відволікають. Це мій дуже хороший друг і важлива людина для мене, тому чудово, що він приєднається до моєї команді і буде допомагати мені. Можна сказати, це моя інвестиція в саму себе.

А на питання, чи буде спортсменка захищати титул в Брісбені, завойований на початку минулого сезону-2018, Світоліна зазначила:

- Так. Зіграю в Брісбені, потім Відкритий чемпіонат Австралії, а після я розраховую зіграти в Польщі за збірну в Кубку Федерації. Сподіваюся, здоров'я дозволить після Австралії переключитися на національну команду. У минулому році, на жаль, повернулася моя стара травма, і я не змогла виступити за збірну. У цьому сезоні я постараюся підготуватися якомога акуратніше і уникнути тієї травми, яка сталася в минулому сезоні.

Як повідомляв УНІАН, Світоліна виграла Підсумковий турнір-2018 і займає 4-е місце у світовому рейтингу WTA за підсумками року.