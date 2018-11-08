Росія не зможе проводити турніри з біатлону до 2022-го навіть після відновлення СБР

Сьогодні IBU опублікував календар на сезони 2020/21 і 2021/22, і в ньому немає російських міст.

Представник прес-служби Міжнародного союзу біатлоністів Крістіан Вінклер заявив, що у Росії не буде можливості приймати міжнародні змагання з біатлону до 2022 року навіть у разі відновлення Союзу біатлоністів Росії в правах.

Сьогодні IBU опублікував календар на сезони 2020/21 і 2021/22, і в ньому немає російських міст, повідомляє Чемпіонат.

«Це остаточний список міст, ми не можемо нічого змінити. Для проведення змагань ми вибрали країни, схвалені Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA. IBU дотримується своїх принципів, і це одна з причин, по якій ми не надали Росії можливості провести турніри», — наводить слова Вінклера NRK.

Як повідомляв УНІАН, Союз біатлоністів Росії був обмежений у правах у грудні минулого року. Причиною стали допінгові порушення російських спортсменів.