Вперше в історії: український каратист у фіналі чемпіонату світу

25-річний Валерій Чоботар, третій номер світового рейтингу в куміте у вазі -84 кг, в перший змагальний день виграв шість боїв.

На 24-му чемпіонаті світу з карате в Мадриді збірна України переписала історію.

Вперше український спортсмен пробився до фіналу: це вдалося Валерію Чоботарю з Чернівців, повідомили УНІАН у Федерації карате України.

25-річний Валерій Чоботар, третій номер світового рейтингу в куміте у вазі -84 кг, в перший змагальний день виграв шість боїв. Він здолав суперників з Норвегії (6:0), Бельгії (4:2), Сенегалу (1:0), Боснії й Герцеговини (1:1, за першим набраним балом), Ірану (6:5), а у півфіналі переміг Даніяра Юлдашева (Казахстан) за хантеєм (суддівським рішенням за рахунку 0:0).

Суперником Валерія у фіналі 10 листопада буде хорват Іван Квешич. Обидва бійці вперше в кар’єрі досягли такого успіху.

Цього року Валерій Чоботар, вихованець тренерів Олександра Пікуліна та Андрія Лазаренка, виграв етап Серії А в Гвадалахарі (Іспанія) та взяв бронзу на етапі Прем’єр Ліги в Дубаї.

Іван Квешич посідає четверту сходинку в рейтингу Всесвітньої федерації карате (WKF). Цього року 21-річний хорват став віце-чемпіоном Європи та виграв дві бронзи на етапах Прем’єр Ліги.

Нагадаємо, що за всі роки участі українських каратистів у чемпіонатах світу в нашій скарбниці є три бронзові нагороди: в 2014 році в Бремені успіху досягли Станіслав Горуна (-75 кг) та Ірина Зарецька (-68 кг), а в 2016 році в Лінці – Аніта Серьогіна (-61 кг).

Тепер маємо як мінімум перше срібло, але сподіваємося, звичайно, на перше українське золото.