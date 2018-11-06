Світоліна буде грати за збірну України в 2019 році

Перші матчі національної команди в Кубку Федерації відбудуться вже в лютому.

Еліна Світоліна на прес-конференції в Києві заявила журналістам, що в наступному році планує виступати за збірну України.

«Вже розмовляла з Михайлом Філімою [капітаном збірної] з приводу виступів за збірну в 2019 році. Я планую грати», — розповіла вона, повідомляє SportArena.

У році, що минає 24-річна тенісистка в силу ряду причин не виступала за національну команду на Кубку Федерації.

«У нас буде сильна команда. У минулому сезоні не грала, були травми і так далі. Здорово, що ми будемо грати у Польщі. Туди можуть доїхати багато вболівальників».

Нагадаємо, що жіноча збірна України з тенісу не вдалося зберегти місце у Другій світовій групі, тепер вона буде виступати на третьому рівні.

На початку лютого команда вирушить до Польщі, де 6-9 числа відбудуться поєдинки командного турніру в Першій групі Євро-Африканської зони.