этот материал доступен на русском

Світоліна буде грати за збірну України в 2019 році

14:14, 06 листопада 2018
Інше
116 0
Світоліна знову повернеться до складу збірної України в матчах Кубка Федерації / 24liveblog.com

«Вже розмовляла з Михайлом Філімою [капітаном збірної] з приводу виступів за збірну в 2019 році. Я планую грати», — розповіла вона, повідомляє SportArena.

У році, що минає 24-річна тенісистка в силу ряду причин не виступала за національну команду на Кубку Федерації.

«У нас буде сильна команда. У минулому сезоні не грала, були травми і так далі. Здорово, що ми будемо грати у Польщі. Туди можуть доїхати багато вболівальників».

Нагадаємо, що жіноча збірна України з тенісу не вдалося зберегти місце у Другій світовій групі, тепер вона буде виступати на третьому рівні.

На початку лютого команда вирушить до Польщі, де 6-9 числа відбудуться поєдинки командного турніру в Першій групі Євро-Африканської зони.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #збірна України#Еліна Світоліна#Кубок Федерації