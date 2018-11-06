Світоліна про особисте життя: зараз я не в активному пошуку

Спортсменка сфокусувалася на досягненні своїх професійних кар'єрних цілей.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна розповіла про своє особисте життя на прес-конференції у Києві.

За словами спортсменки, вона в нинішній період життя зробила ставку на роботу, повідомляє ПроСпорт.

"Зараз у мене не те, щоб не було часу, я просто сфокусована на своїй роботі, на тенісі. Я не в активному пошуку (сміється). Фокусуюся на своїх завданнях, яких хочу досягти. Через це жертвую...

Для мене дуже важливо бачити сім'ю, коли є можливість, тому це для мене на першому місці", - сказала Еліна під час прес-конференції в Києві.

Нагадаємо, Світоліна зустрічалася з англійським гравцем в крикет Рісом Топлі. У березні 2018 року пара розійшлася.