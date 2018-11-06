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Світоліна назвала ім'я нового особистого тренера

13:05, 06 листопада 2018
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Світоліна назвала ім'я свого нового тренера / REUTERS

Ним став Енді Беттлс, який був у її команді спаринг-партнером, а тепер буде готувати українку до поєдинків, повідомляє SportArena.

Світоліна звільнила свого головного тренера Ніка Савіано і пошук нового тренера був її метою в міжсезоння.

Нагадаємо, що Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс. Після цієї перемоги українка піднялася на 4 місце в рейтингу WTA.

Раніше повідомлялося, що Світоліну відзначили нагородою «Гордість України».

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Теги: #тренер#Еліна Світоліна#Світоліна WTA