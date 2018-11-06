Світоліна назвала ім'я нового особистого тренера
13:05, 06 листопада 2018Інше
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Енді Беттлс раніше був спаринг-партнером української тенісистки.
Світоліна назвала ім'я свого нового тренера / REUTERS
В ході прес-конференції в Києві, переможниця Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна назвала свого нового головного тренера.
Ним став Енді Беттлс, який був у її команді спаринг-партнером, а тепер буде готувати українку до поєдинків, повідомляє SportArena.
Світоліна звільнила свого головного тренера Ніка Савіано і пошук нового тренера був її метою в міжсезоння.
Нагадаємо, що Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс. Після цієї перемоги українка піднялася на 4 місце в рейтингу WTA.
Раніше повідомлялося, що Світоліну відзначили нагородою «Гордість України».
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