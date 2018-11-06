Діяльність федерації гімнастики США може бути припинена через сексуальний скандал

Скандал про сексуальні домагання у Федерації гімнастики США триває.

У США триває скандал навколо місцевої федерації гімнастики, яка роками покривала своїх тренерів.

Зрештою, фахівці були затримані владою країни за розтління малолітніх, повідомляє SportArena.

У зв'язку з цим Національний олімпійський комітет США вимагає відсторонення федерації гімнастики від керівництва цим видом спорту на олімпійському рівні.

«Це непроста ситуація і в ній не існує ідеального, правильного рішення. Це був важкий крок, але ми його зробили», — йдеться в заяві Національного олімпійського комітету США.

На останніх літніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро в 2016 році США стали першими за кількістю медалей в гімнастиці. Всього збірна виграла 12 медалей: 4 золоті, 6 срібних і 2 бронзові.