Українка Коротка стала дворазовою чемпіонкою світу з шашок

Українка стала найкращою в класичній і швидкій програмах.

У російському Нижньовартовську завершилася класична програма чемпіонату світу з шашок-64.

У найбільш престижному виді турніру серед жінок кращою стала українка Олена Коротка з Кам'янського Дніпропетровської області, повідомили УНІАН у Федерації шашок України.

В «класиці» чемпіонаті світу взяли участь 39 спортсменів (28 чоловіків та 11 жінок) високого рівня з 16 країн світу: Алжиру, Вірменії, Афганістану, Гвінеї, Німеччини, Ізраїлю, Індії, Киргизії, Конго, Литви, Молдови, Монголії, Росії, Руанди, Сирії та України. Честь нашої країни відстоювали гросмейстери Олена Коротка з Кам'янського (Дніпропетровська область) і Валерій Гребьонкін, представив на мундіалі одеську школу. Найкраще його місце – 4-е швидкої програмі. Коротка ж у трьох програмах турніру – класичній, швидкій та блискавичній – завоювала дві медалі і обидві золоті.

У бліці наша спортсменка до фінішу прийшла в гордій самоті. У класичній програмі доля першого місця вирішувалася до останнього туру. Основний опір нашій спортсменці надали росіянки Жанна Бупеева, набрала однакову кількість очок з українськими шашистками – по 16, і Мотря Ноговіцина. Доля золотих медалей визначилася завдяки додатковим показникам. Кращими вони опинилися у каменчанки. Багато вирішилося в очному протистоянні вище зазначеного тріо. Між собою росіянки зіграли внічию, а от у матчі Коротка – Ноговіцина перемога була за українкою.

Це вже четвертий чемпіонський титул для Олени Короткої за останніх півтора місяця. Двічі вона приміряла золоті нагороди у змаганнях з бразильським шашок, які пройшли в кінці вересня в Ізмірі (Туреччина), і ось тепер ще дві вищі чемпіонські нагороди у шашках-64 на змаганнях в Нижньовартовську (Росія).