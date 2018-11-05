Серб Джокович встановив унікальне досягнення в XXI столітті

Новак Джокович став першим тенісистом з 2000 року, який в рамках одного сезону спочатку перебував за межами першої двадцятки рейтингу ATP, а потім став першою ракеткою світу.

За результатами турніру в Парижі серб Новак Джокович змінив іспанця Рафаеля Надаля на першому місці рейтингу, а Кей Нісікорі увійшов до топ-10.

Серб став першим тенісистом з 2000 року, який в рамках одного сезону спочатку перебував за межами першої двадцятки списку, а пізніше його очолив. 18 років тому це вдалося росіянину Марату Сафіну.

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Джокович стане третім тенісистом на вершині ATP у нинішньому сезоні після Надаля і Роджера Федерера.

Що стосується українців, то Сергій Стаховський поліпшив позицію в рейтингу на дві позиції, а Олександр Долгополов опустився на чотири місця. Про це повідомляє офіційний сайт ATP.

Рейтинг ATP. 5 листопада

1 (2). Новак Джокович (Сербія) – 8045 очок

2 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) – 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцарія) – 6020

4 (4). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) – 5300

5 (5). Олександр Звєрєв (Німеччина) – 5085

6 (6). Кевін Андерсон (ПАР) – 4310

7 (7). Марін Чіліч (Хорватія) – 4050

8 (8). Домінік Тім (Австрія) – 3895

9 (11). Кей Нісікорі (Японія) – 3390

10 (9). Джон Ізнер (США) – 3155

...142 (144). Сергій Стаховський (Україна) – 387

...298 (294). Олександр Долгополов (Україна) – 165