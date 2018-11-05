Світоліна завершила рік на 4-му місці в рейтингу WTA, у топ-200 ще шість українок
Разом із закінченням Малого Підсумкового турніру, де перемогу в одиночному розряді святкувала австралійка Ешлі Барті, визначився остаточний рейтинг тенісисток за результатами сезону-2018.
У першій десятці змін не відбулося. Таким чином перша ракетка України Еліна Світоліна завершує сезон на четвертій сходинці рейтингу.
Рейтинг WTA. 5 листопада (підсумки 2018 року)
1 (1). Симона Халеп (Румунія) – 6921 очко
2 (2). Анжеліка Кербер (Німеччина) – 5875
3 (3). Кароліна Возняцкі (Данія) – 5586
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) – 5350
5 (4). Наомі Осака (Японія) – 5115
6 (6). Слоан Стівенс (США) – 5023
7 (5). Петра Квітова (Чехія) – 4630
8 (8). Кароліна Плишкова (Чехія) – 4465
9 (9). Кікі Бертенс (Нідерланди) – 4335
10 (10). Дарина Касаткіна (Росія) – 3415
...27 (27). Леся Цуренко (Україна) – 1755
...60 (60). Даяна Ястремська (Україна) – 967
...99 (104) Катерина Козлова (Україна) – 637
...110 (109). Ангеліна Калініна (Україна) – 552
...118 (119) Марта Костюк (Україна) – 493
...132 (132) Катерина Бондаренко (Україна) – 456