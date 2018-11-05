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Світоліна завершила рік на 4-му місці в рейтингу WTA, у топ-200 ще шість українок

13:32, 05 листопада 2018
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Еліна Світоліна / REUTERS

Разом із закінченням Малого Підсумкового турніру, де перемогу в одиночному розряді святкувала австралійка Ешлі Барті, визначився остаточний рейтинг тенісисток за результатами сезону-2018.

У першій десятці змін не відбулося. Таким чином перша ракетка України Еліна Світоліна завершує сезон на четвертій сходинці рейтингу.

Рейтинг WTA. 5 листопада (підсумки 2018 року)

1 (1). Симона Халеп (Румунія) – 6921 очко

2 (2). Анжеліка Кербер (Німеччина) – 5875

3 (3). Кароліна Возняцкі (Данія) – 5586

4 (4). Еліна Світоліна (Україна) – 5350

5 (4). Наомі Осака (Японія) – 5115

6 (6). Слоан Стівенс (США) – 5023

7 (5). Петра Квітова (Чехія) – 4630

8 (8). Кароліна Плишкова (Чехія) – 4465

9 (9). Кікі Бертенс (Нідерланди) – 4335

10 (10). Дарина Касаткіна (Росія) – 3415

...27 (27). Леся Цуренко (Україна) – 1755

...60 (60). Даяна Ястремська (Україна) – 967

...99 (104) Катерина Козлова (Україна) – 637

...110 (109). Ангеліна Калініна (Україна) – 552

...118 (119) Марта Костюк (Україна) – 493

...132 (132) Катерина Бондаренко (Україна) – 456

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Теги: #Еліна Світоліна#рейтинг WTA