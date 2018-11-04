Збірна України з карате вирушає на чемпіонат світу за медалями та рейтинговими очками на Токіо-2020

6-11 листопада в Мадриді пройде 24-й чемпіонат світу з карате.

6-11 листопада в Мадриді пройде 24-й чемпіонат світу з карате. У змаганнях, які відбудуться на арені WiZink Center (15 тис. глядацьких місць), візьмуть участь 1 114 спортсменів з 139 країн планети – обидві цифри є рекордними для першостей планети.

Важливою особливістю чемпіонату є те, що його учасники змагатимуться не лише за медалі, а також за рейтингові очки для потрапляння на олімпійський турнір в Токіо-2020. Це зумовить велику принциповість та запеклість боротьби.

Як повідомляє прес-служба Української федерації карате, збірна України їде до Мадриду в бойовому складі.

У категорії «ката» виступатимуть Ганна Крещенко (жінки) та Віталій Кулик (чоловіки).

У категорії «куміте» серед жінок виступатимуть: Катерина Крива (-50 кг), Анжеліка Терлюга (-55 кг), Аніта Серьогіна (-61 кг), Галина Мельник (-68 кг), Анастасія Степашко (68+ кг).

У чоловічому куміте змагатимуться: Олег Філіпович (-60 кг), Гнат Пак (-67 кг), Станіслав Горуна (-75 кг), Валерій Чоботар (-84 кг), Ярослав Горуна ( 84+ кг).

У командному куміте виступатимуть наступні склади:

Жінки – Терлюга, Серьогіна, Мельник, Анастасія Мястковська.

Чоловіки – Горуна С., Чоботар, Ігор Угніч, Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал, Олександр Гревцов, Різван Талібов.

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У категорії паракарате виступатиме чемпіонка світу 2016 року Каріна Айрапетян (ката на візках).

Головний тренер національної збірної України – Антон Нікулін. До тренерського складу входять: Олександр Тонкошкур, Ігор Богдан, Ігор Негатуров. Лікар збірної – Тетяна Куртян. Делегацію очолює президент Української федерації карате Сергій Левчук.

У складі збірної представники Львова (7), Одеси (5), Києва (3), Чернівців (2), Чорноморська (1), Сум (1).

Також на чемпіонаті працюватимуть троє українських представників суддівського корпусу: Станіслав Золотухін, Михайло Соколов, Ольга Нікуліна.

Нагадаємо, що це четвертий чемпіонат світу, в якому Україну представляє УФК. В 2014 році в Бремені (Німеччина) українські каратисти здобули свої перші світові нагороди – бронза Станіслава Горуни (-75 кг) та Ірини Зарецької (-68 кг). В 2016 році в Лінці (Австрія) в активі збірної України була бронза Аніти Серьогіної (-61 кг).

До Мадриду українці їдуть з непоганими шансами поліпшити ці показники. Адже в складі команди сім спортсменів, які входять у топ-10 рейтингу Світової федерації карате (WKF). Анжеліка Терлюга і Стас Горуна очолюють рейтинг у своїх категоріях, Аніта Серьогіна стоїть на п’ятому місці, Валерій Чоботар – третій, Катерина Крива – восьма, Галина Мельник – дев’ята, Анастасія Степашко – десята. До того ж всі вони цього року брали медалі на етапах Прем’єр-Ліги та Серії А.

Тож українські шанси в Мадриді виглядають цілком реальними, а очікування оптимістичними. Втім, конкуренція буде надзвичайно суворою, все вирішуватиметься на татамі.