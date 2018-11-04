Дві медалі українців на етапі Кубка світу з плавання в Пекіні: золото Романчука і бронза Фролова
13:30, 04 листопада 2018Інше
127 0
Одразу два українці опинилися в трійці найсильніших на дистанції 1500 м вільним стилем.
Михайло Романчук / xsport.ua
Український плавець Михайло Романчук став переможцем етапу Кубка світу в Пекіні на дистанції 1500 м вільним стилем. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
22-річний спортсмен фінішував з результатом 14.29,88 хвилини. У цьому ж запливі бронзу виборов Сергій Фролов, який подолав дистанцію за 14.38,01 хвилини.
Нагадаємо, напередодні на цьому ж етапі Кубка світу Романчук став срібним призером на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter