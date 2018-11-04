Верняєв завоював єдину для України медаль чемпіонату світу з гімнастики
13:19, 04 листопада 2018Інше
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На першості планети-2018 українець виграв срібло у вправах на брусах.
Олег Верняєв / НОК України
Український гімнаст Олег Верняєв став віце-чемпіоном світу у вправах на брусах, повідомляє офіційний сайт змагань.
На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який проходить у Досі (Катар), у фіналі українець показав результат 15,591 балів, що на 0,842 гірше, ніж у чемпіона - представника Китаю Цзоу Цзинюаня.
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Це четверта медаль для Верняєва на чемпіонатах світу. У 2014 році він виграв золото, а в 2015-му і 2017-му – срібло.
У багатоборстві на нинішньому чемпіонаті світу Олег Верняєв став лише 14-м.
Нагадаємо, більшу частину поточного сезону Верняєв пропустив через дві операції. Після свого повернення, яке відбулося у вересні, він вже завоював чотири медалі на етапах Кубка світу.
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