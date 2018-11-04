Українські сестри Кіченок виграли Малий Підсумковий турнір WTA
11:41, 04 листопада 2018Інше
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Після тріумфу Еліни Світоліної в Сінгапурі - ще одна значуща перемога українського тенісу.
Сестри Кіченок виграли WTA Elite Trophy / facebook.com/wtaelitetrophy
Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок виграли Малий Підсумковий турнір (WTA Elite Trophy) в парному розряді, який проходив у Чжухаї (Китай).
У фінальному матчі українки зустрічалися з парою Сюко Аояма (Японія)/Лідія Морозова (Білорусь).
Сестри Кіченок здобули перемогу в трисетовому матчі, який тривав півтори години.
Малий Підсумковий турнір, фінал
Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Сюко Аояма/Лідія Морозова (Японія/Білорусь) – 6:4, 3:6, 10:7
Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна виграла головний Підсумковий турнір WTA.
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