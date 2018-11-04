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Українські сестри Кіченок виграли Малий Підсумковий турнір WTA

11:41, 04 листопада 2018
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Сестри Кіченок виграли WTA Elite Trophy / facebook.com/wtaelitetrophy

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок виграли Малий Підсумковий турнір (WTA Elite Trophy) в парному розряді, який проходив у Чжухаї (Китай).

У фінальному матчі українки зустрічалися з парою Сюко Аояма (Японія)/Лідія Морозова (Білорусь).

Сестри Кіченок здобули перемогу в трисетовому матчі, який тривав півтори години.

Малий Підсумковий турнір, фінал

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Сюко Аояма/Лідія Морозова (Японія/Білорусь) – 6:4, 3:6, 10:7

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна виграла головний Підсумковий турнір WTA.

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Теги: #теніс#Сестри Кіченок