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Чемпіонка світу з боротьби Черкасова вперше стала найкращою спортсменкою місяця в Україні

19:06, 02 листопада 2018
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Алла Черкасова / twitter.com/wrestling

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Минулого місяця 29-річна Алла Черкасова виграла золото чемпіонату світу в Будапешті у ваговій категорії до 68 кг.

Тренер Черкасової - Олексій Мельник - визнаний найкращим тренером місяця.

Варто відзначити, що Алла Черкасова вперше отримала звання найкращої спортсменки місяця в Україні.

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Теги: #НОК України#вільна боротьба