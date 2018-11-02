Чемпіонка світу з боротьби Черкасова вперше стала найкращою спортсменкою місяця в Україні

Тренер Черкасової - Олексій Мельник - визнаний найкращим тренером місяця.

НОК України визнав чемпіонку світу з вільної боротьби Аллу Черкасову найкращою спортсменкою жовтня в Україні. Про це повідомляє офіційний сайт організації. Минулого місяця 29-річна Алла Черкасова виграла золото чемпіонату світу в Будапешті у ваговій категорії до 68 кг. Тренер Черкасової - Олексій Мельник - визнаний найкращим тренером місяця. Варто відзначити, що Алла Черкасова вперше отримала звання найкращої спортсменки місяця в Україні.

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