Чемпіонка світу з боротьби Черкасова вперше стала найкращою спортсменкою місяця в Україні
19:06, 02 листопада 2018Інше
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Тренер Черкасової - Олексій Мельник - визнаний найкращим тренером місяця.
Алла Черкасова / twitter.com/wrestling
НОК України визнав чемпіонку світу з вільної боротьби Аллу Черкасову найкращою спортсменкою жовтня в Україні.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Минулого місяця 29-річна Алла Черкасова виграла золото чемпіонату світу в Будапешті у ваговій категорії до 68 кг.
Тренер Черкасової - Олексій Мельник - визнаний найкращим тренером місяця.
Варто відзначити, що Алла Черкасова вперше отримала звання найкращої спортсменки місяця в Україні.
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