Український плавець Романчук виграв срібло на етапі Кубка світу в Пекіні

Михайло Романчук став другим на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Український плавець Михайло Романчук став срібним призером етапу Кубка світу, який проходить в Китаї з 2-го по 4 листопада.

Українець з результатом 3.43,32 хв став другим на дистанції 400 метрів вільним стилем. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Золото завоював китаєць Ксинджи Джі (3.40,82), а третім прийшов Блейк Пьєроні з США (3.45,32).

Також у запливі брав участь українець Сергій Фролов, який показав шостий результат – 3.48,62.

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