Українські каратисти Станіслав Горуна і Терлюга очолили світовий рейтинг WKF

Українці у своїх вагових категоріях - на вершині.

Українські каратисти Станіслав Горуна і Анжеліка Терлюга очолили світові рейтинги у своїх вагових категоріях.

Горуна став першим у ваговій категорії 75 кг серед чоловіків, повідомляє офіційний сайт WKF.

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У нього 5 750 балів, що на 170 більше, ніж у азербайджанця Рафаеля Агаєва, який посідає друге місце.

Терлюга очолює реєстр у вазі 55 кг серед жінок.

Вона обійшла Цзю Юн Вен з Тайбея на 1 497 балів.

Як повідомляв УНІАН, українські каратисти Ігор Угнич та Галина Мельник завоювали в Токіо дві медалі на етапі Прем'єр-ліги WKF.