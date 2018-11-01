Українка Мотричко очолила рейтинг Міжнародної федерації шашок

Наша спортсменка не вперше стає кращою шашисткою в світі.

1 листопада 2018 року українка Вікторія Мотричко знову очолила рейтинг кращих шашисток світу.

Про це УНІАН повідомили у Федерації шашок України з посиланням на Міжнародну федерацію шашок.

На даний момент ситуація на вершині рейтингу така:

1. Мотричко Вікторія (Україна) 447 балів

2. Садовська Наталія (Польща) 446 балів

3. Федорович Ольга (Білорусь) 434 бали

З 6 по 11 листопада в китайському місті Лишуи відбудеться заключний етап Кубка Світу в цьому році. Після нього і будуть підведені підсумки року. Нагадаємо, що в минулому році Вікторія була третьою за підсумками року в аналогічному заліку.

Взагалі ж, жовтень був плідними на перемоги наших спортсменів. Так на Чемпіонаті Європи з бліцу і рапіду, який проходив в кінці жовтня в Нетанії (Ізраїль) відзначилися двоє українських спортсменів. Вікторія Мотричко стала чемпіонкою Європи з бліцу (5 хвилин+3 за кожен зроблений хід) а Артем Іванов став чемпіоном Європи з рапіду (15 хв + 5 за кожен зроблений хід).