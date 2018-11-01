Світоліна заробила за жовтень найбільше призових в світовому тенісі, обігнавши Джоковича і Федерера

Українка, яка виграла Підсумковий турнір WTA, заробила за жовтень 2 мільйони 397 тисяч доларів.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у жовтні 2018 року заробила більше всіх призових у світовому тенісі.

Українка випередила за призовими не тільки дівчат, але і лідерів чоловічого туру - Новака Джоковича і Роджера Федерера, повідомляє tennisua.org.

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Світоліна, яка виграла Підсумковий турнір WTA, заробила за жовтень 2 мільйони 397 тисяч доларів. У данки Каролін Возняцкі за жовтень – 1 мільйон 829 тисяч доларів, у серба Джоковича – 1 мільйон 360 тисяч. Американка Слоан Стівенс заробила $1,299,415, швейцарець Федерер отримав за минулий місяць 821 тисячу доларів.

Нагадаємо, переможниця Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна відзначена нагородою НОК - "Гордість України".