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Світоліна відзначена нагородою "Гордість України"

14:02, 01 листопада 2018
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Еліна Світоліна / REUTERS

Чемпіонка Підсумкового турніру WTA, українська тенісистка Еліна Світоліна буде відзначена спеціальною високою нагородою "Гордість України". Відповідне рішення ухвалив Національний олімпійський комітет України. 

Про це повідомляє офіційний сайт НОК. 

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Раніше подібної нагороди були удостоєні сестри Олена та Катерина Бондаренко, які вперше в історії вітчизняного тенісу здобули перемогу в парному розряді одного із чотирьох турнірів Великого Шолому – відкритому чемпіонаті Австралії, а також легкоатлетка Наталія Добринська - за здобуття титулу чемпіонки світу й встановлення нового світового рекорду у легкоатлетичному багатоборстві.

Нагадаємо, наприкінці жовтня перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна встановила історичне досягнення, здобувши перемогу у Підсумковому турнірі жіночої тенісної асоціації (WTA), що зібрав у Сінгапурі 8 найкращих тенісисток планети.

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Теги: #Еліна Світоліна#НОК України