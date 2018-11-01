Світоліна відзначена нагородою "Гордість України"

Відповідне рішення ухвалив Національний олімпійський комітет.

Чемпіонка Підсумкового турніру WTA, українська тенісистка Еліна Світоліна буде відзначена спеціальною високою нагородою "Гордість України". Відповідне рішення ухвалив Національний олімпійський комітет України.

Про це повідомляє офіційний сайт НОК.

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Раніше подібної нагороди були удостоєні сестри Олена та Катерина Бондаренко, які вперше в історії вітчизняного тенісу здобули перемогу в парному розряді одного із чотирьох турнірів Великого Шолому – відкритому чемпіонаті Австралії, а також легкоатлетка Наталія Добринська - за здобуття титулу чемпіонки світу й встановлення нового світового рекорду у легкоатлетичному багатоборстві.

Нагадаємо, наприкінці жовтня перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна встановила історичне досягнення, здобувши перемогу у Підсумковому турнірі жіночої тенісної асоціації (WTA), що зібрав у Сінгапурі 8 найкращих тенісисток планети.