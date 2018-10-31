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Світоліна насолоджується відпочинком на пляжі після перемоги на Підсумковому турнірі

10:59, 31 жовтня 2018
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Еліна Світоліна / REUTERS

Українка не вказала геолокацію в Instagram, але її місцерозташуваню можна лише позаздрити.

Life on the edge.... ( not really 🤣)

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Еліна Світоліна поділилася психологічними секретами успіху.

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Теги: #Еліна Світоліна