Світоліна насолоджується відпочинком на пляжі після перемоги на Підсумковому турнірі
10:59, 31 жовтня 2018Інше
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Українка виклала в мережу перше фото з відпустки.
Еліна Світоліна / REUTERS
Четверта ракетка світу Еліна Світоліна, яка завершила нинішній сезон перемогою на Підсумковому турнірі WTA, вже вирушила відпочивати.
Українка не вказала геолокацію в Instagram, але її місцерозташуваню можна лише позаздрити.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Еліна Світоліна поділилася психологічними секретами успіху.
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