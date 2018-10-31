Світоліна насолоджується відпочинком на пляжі після перемоги на Підсумковому турнірі

Українка виклала в мережу перше фото з відпустки.

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна, яка завершила нинішній сезон перемогою на Підсумковому турнірі WTA, вже вирушила відпочивати.

Українка не вказала геолокацію в Instagram, але її місцерозташуваню можна лише позаздрити.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Еліна Світоліна поділилася психологічними секретами успіху.