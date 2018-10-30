Світоліна: перед Підсумковим турніром від мене ніхто нічого не очікував, це мотивувало

Спортсменка поділилася психологічними секретами успіху.

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі.

«Перед початком турніру я взагалі нічого від себе не чекала. Мені здається, від мене взагалі ніхто нічого не чекав. Це мене мотивувало, але корті я боролася до самого кінця.

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Я б не сказала, що мені було нема чого втрачати, куди важливіше був чемпіонський настрій. Він мені дуже допоміг. Я просто намагалася викладатися в кожному розіграші. Не скажу, що показувала найкращу гру, але я була готова викладатися на повну, була готова фізично. Думаю, це і привело мене до перемоги.

Безумовно, я собі довела. Я досягла своєї межі, а потім змусила себе її подолати. Я дуже задоволена тим, як впоралася з тиском в півфіналі і в матчі проти Плішкової в групі. Матчі були дуже складними. Мені доводилося додавати і долати свої кордони. Для мене дуже важливо знати, що я на це здатна. Це потрібно використовувати», – сказала Світоліна, яку цитує офіційний сайт WTA.

Нагадаємо, перемога Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі в Сінгапурі - найвище досягнення в історії українського тенісу. Українка завершує рік на четвертому місці в рейтингу Жіночої тенісної асоціації.