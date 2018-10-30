Чемпіонка світу з кульової стрільби Костевич отримала нагороду найкращій спортсменці місяця в Україні

Спортсменку та її тренера нагородив президент НОК Сергій Бубка.

Сьогодні в Олімпійському домі відбулося вшанування найкращої спортсменки та тренера місяця в Україні.

Свої заслужені нагороди з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки отримали чемпіонка світу з кульової стрільби Олена Костевич та її наставник Ігор Чередінов, які вибороли це високе визнання в вересні.

«Одразу після тріумфального виступу Олени на чемпіонаті світу в Кореї, де вона здобула індивідуальне «золото» та «бронзу» у міксті з Олегом Омельчуком, ми зустрічалися, спілкувалися. Це була душевна, тепла зустріч й нам дуже приємно знову вітати чудовий тандем Олени Костевич та Ігоря Чередінова в Олімпійському домі ще й з такої приємної нагоди», - сказав керманич НОК, якого цитує прес-служба Національного олімпійського комітету.

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Він відзначив, що на чемпіонаті світу в Кореї видатна спортсменка, олімпійська чемпіонка Афін-2004, дворазова бронзова призерка Лондона-2012 Олена Костевич продемонструвала блискучий результат.

«З урахуванням того, що чемпіонат світу зі стрільби відбувається лише раз на чотири роки ці медалі набувають ще більшої ваги. Традиційно стрілки першими здобувають олімпійські ліцензії і я хочу ще раз привітати з першими перепустками на Токіо-2020 Олену і Павла Коростильова, а також всіх нас», - додав Сергій Бубка.

Президент НОК нагадав, що Костевич минулого року стала мамою й вже впевнено та невпинно підкорює нові спортивні вершини. «Знаємо, що маленька донька та чоловік були з вами поруч на чемпіонаті світу й свою перемогу ви присвятили саме їм. Переконаний, що така потужна підтримка й надалі надихатиме Олену та мотивуватиме на нові звершення», - додав він.

Відзначимо, що Олена Костевич вже вп'яте виборює нагороду найкращій спортсменці місяця в Україні.