Олімпійський призер Жан Беленюк похвалився фото з нової квартири у Києві

Спортсмен подякував усім причетним до цієї події.

Срібний призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, екс-чемпіон та багаторазовий призер чемпіонатів світу з греко-римської боротьби українець Жан Беленюк повідомив, що історія з отриманням нової квартири у Києві підійшла до свого завершення. Спортсмен виставив на своїй сторінці в Facebook фотографії з нового житла, а також подякував усім причетним до цієї події.

Нагадаємо, що після виступу на Олімпійських іграх-2016 Беленюк розповів про погані умови для підготовки борців в Україні, однак спростував домисли про можливу зміну громадянства.

Як повідомляв УНІАН, на чемпіонаті світу з боротьби-2018, який пройшов у Будапешті, Беленюк завоював срібло.