Пішла з життя тренер легендарної української спортсменки

Після важкої хвороби померла наставниця 4-разової олімпійської чемпіонки Яни Клочкової - заслужений тренер України Ніна Кожух.

29 жовтня у віці 73 років після важкої хвороби померла заслужений тренер України Ніна Кожух.

Кожух була тренером знаменитої української плавчині Яни Клочкової, яка чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою.

У 2006 році Кожух була визнана найкращим жіночим тренером Європи з плавання, також вона була нагороджена орденом княгині Ольги I ступеня.

Інший вихованець Кожух Володимир Долгов ставав бронзовим призером Олімпіади-80.

Чоловік Ніни Кожух - Олександр Кожух, який пішов з життя в 2016 році, також був заслуженим тренером України, і був нагороджений орденом "За заслуги" 3-го ступеня.

У Харкові проводяться змагання з плавання імені сімейства Кожух.

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