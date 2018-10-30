Пішла з життя тренер легендарної української спортсменки
14:02, 30 жовтня 2018Інше
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Після важкої хвороби померла наставниця 4-разової олімпійської чемпіонки Яни Клочкової - заслужений тренер України Ніна Кожух.
Ніна Кожух разом зі своєю видатною ученицею Яною Клочковою / газета "Міст"
29 жовтня у віці 73 років після важкої хвороби померла заслужений тренер України Ніна Кожух.
Кожух була тренером знаменитої української плавчині Яни Клочкової, яка чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою.
У 2006 році Кожух була визнана найкращим жіночим тренером Європи з плавання, також вона була нагороджена орденом княгині Ольги I ступеня.
Інший вихованець Кожух Володимир Долгов ставав бронзовим призером Олімпіади-80.
Чоловік Ніни Кожух - Олександр Кожух, який пішов з життя в 2016 році, також був заслуженим тренером України, і був нагороджений орденом "За заслуги" 3-го ступеня.
У Харкові проводяться змагання з плавання імені сімейства Кожух.
Як повідомляв УНІАН раніше, помер легендарний футболіст і тренер київського "Динамо" Олег Базилевич.
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