Українка Єлістратова вчетверте виграла загальний залік Кубка Європи з тріатлону
19:32, 29 жовтня 2018Інше
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Трохи раніше Єлістратова вперше за три роки виграла етап Кубка світу.
Юлія Єлістратова виграла загальний залік Кубка Європи / Facebook Юлії Єлістратової
Українська триатлоністка Юлія Єлістратова виграла загальний залік Кубка Європи-2018, повідомляє Xsport.
На фінальному етапі в португальській Мадейрі українка посіла третє місце через невдалий виступ на другому етапі – велосипеді. Єлістратова показала кращий час у бігу і це дозволило їй піднятися на п'єдестал.
Таким чином, Юрія Єлістратова завоювала третю медаль в сезоні Кубка Європи. Завдяки перемогам у Дніпрі і Аланьї, третьому місцю на Мадейрі, українка набрала 1044 очки і вчетверте в кар'єрі виграла Кубок Європи.
Зазначимо, що в жовтні Єлістратова вперше за три роки виграла етап Кубка світу і, разом з бронзою Мадейри, це дозволило їй піднятися на 35-е місце в рейтингу олімпійської кваліфікації, а також утриматися в топ-50 світового рейтингу ITU – 48-е місце.
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