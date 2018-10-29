Українка Єлістратова вчетверте виграла загальний залік Кубка Європи з тріатлону

Трохи раніше Єлістратова вперше за три роки виграла етап Кубка світу.

Українська триатлоністка Юлія Єлістратова виграла загальний залік Кубка Європи-2018, повідомляє Xsport.

На фінальному етапі в португальській Мадейрі українка посіла третє місце через невдалий виступ на другому етапі – велосипеді. Єлістратова показала кращий час у бігу і це дозволило їй піднятися на п'єдестал.

Таким чином, Юрія Єлістратова завоювала третю медаль в сезоні Кубка Європи. Завдяки перемогам у Дніпрі і Аланьї, третьому місцю на Мадейрі, українка набрала 1044 очки і вчетверте в кар'єрі виграла Кубок Європи.

Зазначимо, що в жовтні Єлістратова вперше за три роки виграла етап Кубка світу і, разом з бронзою Мадейри, це дозволило їй піднятися на 35-е місце в рейтингу олімпійської кваліфікації, а також утриматися в топ-50 світового рейтингу ITU – 48-е місце.