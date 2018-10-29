Світоліна після тріумфу в Сінгапурі стала четвертою ракеткою світу
Завоювання титулу на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі дозволило Еліні Світоліній піднятися на три рядки і завершити рік на четвертому місці в рейтингу Міжнародної тенісної асоціації.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Українка має унікальну тенденцію: кожен наступний сезон вона завершує на більш високому місці, ніж попередній. Завдяки перемозі в Сінгапурі Еліна продовжує свою позитивну динаміку в рейтингу:
2010 - 498-е місце
2011 - 269-е місце
2012 - 156-е місце
2013 - 40-е місце
2014 - 29-е місце
2015 - 19-е місце
2016 - 14-е місце
2017 - 6-е місце
2018 - 4-е місце
Топ-трійка світового тенісу не зазнала змін. На першому місці, як і раніше, Симона Халеп (Румунія), за нею слідують Анжелік Кербер (Німеччина) і Каролін Возняцкі (Данія).
Читайте такожЕліна Світоліна: довгоочікувана велика перемога і перспективи-2019
Нагадаємо, що протягом 2018 року Світоліна вже входила до четвірки кращих, а три тижні була навіть номером 3 в рейтингу WTA. Однак після низки невдач у другій половині сезону українка опустилася спочатку на п'яте, а потім і на сьоме місце.
На дві сходинки в актуальному рейтингу піднялася 16-річна Марта Костюк, оновивши свій особистий рекорд, - 119-е місце.
Вашій увазі місця українок в реєстрі WTA:
UKR🇺🇦 - Singles🚺 - TOP10🎾 (29/10/2018)— TennisUkraine (@UkrainianTennis) October 29, 2018
4.@ElinaSvitolina ⬆️3
27.@LTsurenko
60.@D_Yastremska
104.#Kozlova ⬆️2
109.#Kalinina ⬇️1
119.@marta_kostyuk ⬆️2 (C-H🔥)
132.#Bondarenko ⬇️1
191.#Zavatska ⬇️15
265.@oliaianchuk ⬇️2
284.#Strakhova ⬇️3