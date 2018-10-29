Світоліна після тріумфу в Сінгапурі стала четвертою ракеткою світу

Провідна українська тенісистка повернулася до четвірки кращих на планеті.

Завоювання титулу на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі дозволило Еліні Світоліній піднятися на три рядки і завершити рік на четвертому місці в рейтингу Міжнародної тенісної асоціації.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Українка має унікальну тенденцію: кожен наступний сезон вона завершує на більш високому місці, ніж попередній. Завдяки перемозі в Сінгапурі Еліна продовжує свою позитивну динаміку в рейтингу:

2010 - 498-е місце

2011 - 269-е місце

2012 - 156-е місце

2013 - 40-е місце

2014 - 29-е місце

2015 - 19-е місце

2016 - 14-е місце

2017 - 6-е місце

2018 - 4-е місце

Топ-трійка світового тенісу не зазнала змін. На першому місці, як і раніше, Симона Халеп (Румунія), за нею слідують Анжелік Кербер (Німеччина) і Каролін Возняцкі (Данія).

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Нагадаємо, що протягом 2018 року Світоліна вже входила до четвірки кращих, а три тижні була навіть номером 3 в рейтингу WTA. Однак після низки невдач у другій половині сезону українка опустилася спочатку на п'яте, а потім і на сьоме місце.

На дві сходинки в актуальному рейтингу піднялася 16-річна Марта Костюк, оновивши свій особистий рекорд, - 119-е місце.

Вашій увазі місця українок в реєстрі WTA: