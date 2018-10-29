Українка Олена Коротка стала чемпіонкою світу з шашок

Місяць тому Коротка стала дворазовою переможницею чемпіонату світу з шашок-64 у бразильській версії.

29 жовтня в Нижньовартовську (Росія) завершився чемпіонат світу з шашок-64 у блискавичній грі серед жінок. Чемпіонкою світу стала українка Олена Коротка з міста Кам'янське (Дніпропетровська область).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації шашок України.

У змаганнях взяли участь 10 спортсменок. Олена Коротка була єдиною, хто представляв нашу країну у жіночому турнірі. Зігравши 9 турів, українка набрала 15 очок з 18 можливих. Друге і третє місця посіли росіянки Матрьона Ноговіцина і Крістіна Ватоліна, у яких по 14 очок.

Завтра, 30 жовтня, жінки продовжать змагатися у класичній програмі мундіалю, де також лідирує Олена Коротка.

Зазначимо, що місяць тому Олена Коротка стала дворазовою переможницею чемпіонату світу з шашок-64 (бразильська версія) в турецькому Ізмірі.