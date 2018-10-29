этот материал доступен на русском

У соцмережах з'явилося фото 5-річної Світоліної з її першою нагородою

13:09, 29 жовтня 2018
Інше
665 0
Еліна Світоліна / sapronov-tennis.org

У Facebook виклали фотографію, на якій майбутня чемпіонка Підсумкового турніру WTA українська тенісистка Еліна Світоліна отримує свою першу нагороду в спортивній кар'єрі.

Читайте такожНеймовірні емоції Світоліної у переможному матчі Підсумкового турніру WTA (фотогалерея, відео)

На фото, яке з'явилося в групі "Великий теніс в Ізмаїлі", Еліні не більше п'яти років. Їй вручили грамоту, як наймолодшій учасниці змагань.

"На одному з турнірів "Червона Рута" в місті Ізмаїл, дівчинці Еліні вручили грамоту, як наймолодшій учасниці змагань. Це був її перший турнір! Сьогодні ця дівчинка підкорила весь світ. Вона переможець підсумкового турніру WTA! Браво, Еліна Світоліна!", - наголошується в публікації.

facebook.com

Нагадаємо, Еліна Світоліна народилася в Одесі і там робила перший кроки у великому тенісі.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 28 жовтня, 24-річна українка стала чемпіонкою неофіційного чемпіонату світу - Підсумкового турніру WTA, який традиційно завершує сезон.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Еліна Світоліна