Неймовірні емоції Світоліної у переможному матчі Підсумкового турніру WTA (фотогалерея, відео)
Вчора, 28 листопада, в Сінгапурі українка Еліна Світоліна в неймовірно драматичній боротьбі здобула перемогу над американкою Слоун Стівенс у фіналі Підсумкового турніру WTA, який називають також неофіційним чемпіонатом світу з тенісу.
Рахунок поєдинку - 3:6, 6:2, 6:2. Програвши перший сет багато в чому через хвилювання, українка потім прислухалася до порад свого тренера, взяла гру під свій контроль і розбила американку у двох наступних партіях.
.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!— WTA (@WTA) October 28, 2018
Becomes singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinalspic.twitter.com/yZ5WsFec8O
Перемога на Підсумковому турнірі - найвище досягнення не тільки для Світоліної, але і для всього українського тенісу за історію.
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Загалом Еліна завоювала 13-й титул WTA у своїй кар'єрі (попередні 12 виграних турнірів поступаються за престижністю Підсумковому чемпіонату). Цікаво відзначити, що останні два роки українка не програє фінальні матчі - фінал Підсумкового став для неї дев'ятим переможним поспіль. За останні два роки українка виграла дев'ять титулів WTA і це більше, ніж хто небудь в жіночому турі.
За перемогу в Сінгапурі Еліна отримала 2,36 млн. доларів призових. Це майже стільки ж, скільки за весь попередній сезон, де вона заробила трохи менше 2,9 млн. доларів. Загалом за кар'єру на рахунку Еліни тепер понад 12,5 млн. призових. Звичайно ці суми без урахування податків, повідомляє портал Великий теніс України.
🏆@WTAFinalsSG champion @ElinaSvitolina has a message for her fans! pic.twitter.com/e8v2adwB5w— WTA (@WTA) October 28, 2018
Пропонуємо пригадати найяскравіші та найемоційніші моменти фінального матчу у Сінгапурі за участю українки.