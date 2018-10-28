Історична перемога: Світоліна стала чемпіонкою Підсумкового турніру WTA

У фіналі українка в блискучому стилі здобула вольову перемогу над Слоан Стівенс.

Українська тенниситка Еліна Світоліна здобула перемогу у фінальному матчі Підсумкового турніру WTA (WTA Finals-2018), який завершився в Сінгапурі.

У вирішальному поєдинку турніру, який є неофіційним чемпіонатом світу, 24-річна українка в блискучому стилі обіграла американку Слоан Стівенс - 3:6, 6:2, 6:2.

Початок зустрічі виявився за трохи більш досвідченою американкою. Долю першої партії вирішив єдиний брейк, який Стівенс зробила вже за рахунку 1:0 на свою користь. Світоліна втратила подачу (0:2), а після цього протягом сету не зуміла реалізувати чотири брейк-поінта. У другій половині партії гра вирівнялася, проте американка з другого сетболу святкувала успіх. Перший сет тривав 46 хвилин.

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Підказки тренера Ендрю Беллса та настрій самої українки допомогли їй набагато впевненіше провести другу партію, в якій вона почала нав'язувати свою гру суперниці. У середині сету Еліна взяла відразу дві подачі американки, на що Слоан відповіла лише одним брейком. Ефектним завершенням другої партії став черговий брейк: українка чудово зіграла на прийомі за рахунку 5:2, змусивши Стівенс постійно помилятися. У підсумку - 6:2, і рахунок по сетах став рівним - 1:1. Все вирішувала третя партія!

Після короткої перерви українка продовжила успішний відрізок, який тривав три гейми - 3:0. Після цього послідував короткий спалах від Слоан Стівенс, яка зробила зворотний брейк (3:2). Але це був лише епізод. Світоліна повністю домінувала, блискуче діяла в довгих розіграшах і виявилася сильнішою за американку функціонально і психологічно.

Підсумок матчу - 3:6, 6:2, 6:2 - на користь Світоліної.

Зазначимо, що Підсумковий турнір WTA є аналогом чемпіонату світу з тенісу. Змагання проводяться з 1972 року і проходять за участю восьми кращих спортсменок року. Вперше в історії українського тенісу - як жіночого, так і чоловічого - у фіналі Підсумкового турніру виступав український учасник.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна на шляху до фіналу виграла груповий турнір, перемігши Петру Квітову (2:0), Кароліну Плішкову (2:1), Каролін Возняцкі (2:1), а в півфіналі здолавши Кікі Бертенс (2:1).