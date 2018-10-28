Світоліна грає у фіналі Підсумкового турніру вперше в історії українського тенісу

Суперниця - шоста ракетка світу Слоан Стівенс.

Сьогодні в Сінгапурі проходить фінальний матч Підсумкового турніру WTA, в якому українка Еліна Світоліна зустрічається з американкою Слоан Стівенс.

Підсумковий турнір WTA є аналогом чемпіонату світу з тенісу. Змагання проводяться з 1972 року і проходять за участю восьми кращих спортсменок року. Вперше в історії українського тенісу - як жіночого, так і чоловічого - у фіналі Підсумкового турніру є український учасник.

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Нагадаємо, що Еліна Світоліна на шляху до фіналу виграла груповий турнір, перемігши Петру Квітову (2:0), Кароліну Плішкову (2:1), Каролін Возняцкі (2:1), а в півфіналі здолавши Кікі Бертенс (2:1).

У свою чергу, Стівенс також посіла перше місце в своїй групі - вона обіграла Наомі Осаку (2:1), Кікі Бертенс (2:1) і Анжелік Кербер (2:0), а в півфіналі вчинила ефектний камбек проти Плішкової (2:1).

24-річна Еліна Світоліна, що посідає 7-е місце в рейтингу WTA, і 25-річна Стівенс, яка перебуває на 6-й сходинці, зустрічалися на професійному рівні три рази. Рахунок 2-1 на користь Стівенс. Остання зустріч у серпні цього року в півфіналі турніру в Монреалі завершилася на користь американки.

Фінальний матч Підсумкового турніру WTA розпочинається сьогодні о 13:30 за київським часом.

Гру в Україні транслюватимуть телеканали «UA: Перший» і «Спорт-1».