Беленюк програв у фіналі і став віце-чемпіоном світу з боротьби

Українець поступився турецькому борцю з рахунком 1:2.

У Будапешті завершилися змагання чемпіонату світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг, де у фінальній сутичці українець Жан Беленюк програв Метехану Башару з Туреччини.

Сутичка завершилася з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Український борець повів у рахунку, але потім почав діяти пасивно і не зумів втримати перевагу, дозволивши Башару завоювати два очки і виграти фінальний матч.

На шляху до фіналу Беленюк в 1/16 фіналу взяв верх над литовцем Ейвілдасом Станкявичюсом (4:2), в 1/8 фіналу переміг вірменину Артура Шахіняна (4:1), у чвертьфіналі — іранця Хоссейна Ахмада Нурі (4:2), у півфіналі — азербайджанця Іслама Аббасова (5:1).

Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном Європи (2014, 2016), чемпіоном світу (2015) і віце-чемпіоном Олімпіади в Ріо-де-Жанейро-2016.