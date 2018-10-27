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Беленюк програв у фіналі і став віце-чемпіоном світу з боротьби

21:45, 27 жовтня 2018
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Жан Беленюк завоював срібло на чемпіонаті світу-2018 / facebook.com/pg/ukrwrestling

У Будапешті завершилися змагання чемпіонату світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг, де у фінальній сутичці українець Жан Беленюк програв Метехану Башару з Туреччини.

Сутичка завершилася з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Український борець повів у рахунку, але потім почав діяти пасивно і не зумів втримати перевагу, дозволивши Башару завоювати два очки і виграти фінальний матч.

На шляху до фіналу Беленюк в 1/16 фіналу взяв верх над литовцем Ейвілдасом Станкявичюсом (4:2), в 1/8 фіналу переміг вірменину Артура Шахіняна (4:1), у чвертьфіналі — іранця Хоссейна Ахмада Нурі (4:2), у півфіналі — азербайджанця Іслама Аббасова (5:1).

Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном Європи (2014, 2016), чемпіоном світу (2015) і віце-чемпіоном Олімпіади в Ріо-де-Жанейро-2016.

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Теги: #збірна України#боротьба#чемпіонат світу#Жан Беленюк