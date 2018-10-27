Світоліна обіграла голландку Бертенс і вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA

Півфінальний матч-трилер завершився з рахунком 7:5, 6:7, 6:4.

У Сінгапурі завершився перший півфінальний матч Підсумкового турніру-2018 з тенісу, в якому Еліна Світоліна протистояла Кікі Бертенс з Нідерландів.

Матч завершився з рахунком 7:5, 6:7, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першій партії суперниці на рівних грали до рахунку 5:5. І лише в кінцівці партії, останніх двох геймах - українська тенісистка позначила свою перевагу - 7:5. А у другій партії виявити переможницю в основні 12 геймів так і не вдалося. На тай-брейку трохи вдалішою була Бертенс - 6:7 (5:7).

У вирішальній третій партії Світоліна виграла два гейми поспіль на початку сету (3:1) і втримала цю перевагу до кінця матчу - 6:4.

Гра тривала 2 години 18 хвилин.

У фіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу Слоан Стівенс (США) - Кароліна Плішкова (Чехія). Вирішальна гра відбудеться у неділю, 28 жовтня.