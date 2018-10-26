Україна завоювала четверту медаль на чемпіонаті світу з боротьби

Борець греко-римського стилю Ленур Теміров виграв "бронзу" світової першості.

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров виграв бронзу чемпіонату світу-2018 в Будапешті.

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У змаганнях у ваговій категорії до 63 кг Теміров за вихід в золотий фінал поступився бронзовому призеру Олімпійських ігор-2016 узбекові Ельмурату Тасмурадову (3:4). У "бронзовій " сутичці" українець зійшовся з китайцем Ербату Туо і здобув впевнену перемогу з рахунком 3:1. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Ця медаль стала четвертою для збірної України на турнірі в Будапешті. До цього Алла Черкасова завоювала золото, а Юлія Ткач (до 62 кг) та Оксана Ливач (до 50 кг) стали бронзовими призерами змагань.

Зазначимо, що сьогодні в золотий фінал чемпіонату світу вийшов лідер українських борців греко-римського стилю Жан Беленюк.