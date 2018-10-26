Світоліна зіграє з Кікі Бертенс в півфіналі Підсумкового турніру WTA

В іншому півфіналі зійдуться Слоан Стівенс і Кароліна Плишкова.

У Сінгапурі відбулися останні матчі групового етапу WTA Finals 2018, за підсумками яких визначилася суперниця українки Еліни Світоліної у півфіналі.

Друге місце в Червоній групі посіла Кікі Бертенс з Нідерландів, повідомляє офіційний сайт турніру.

Бертенс виграла перший сет у Наомі Осаки з Японії - 6:3, після чого суперниця відмовилася від продовження боротьби через травму.

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В іншому матчі дня Слоан Стівенс (США) обіграла Анжелік Кербер з Німеччини з рахунком 6:3, 6:3 і посіла 1-е місце в групі.

Таким чином, у іншому півфіналі завтра зустрінуться Стівенс і Кароліна Плішкова з Чехії.

Як повідомляв УНІАН, Підсумковий турнір року за участю восьми найсильніших тенісисток світу проходить в Сінгапурі з 21 по 28 жовтня.