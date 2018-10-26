этот материал доступен на русском

Анна Рижикова і Михайло Кохан визнані найкращими легкоатлетами вересня в Україні

13:44, 26 жовтня 2018
Інше
45 0
Кохан визнаний найкращим легкоатлетом місяця в Україні / noc-ukr.org

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Анна Рижикова фінішувала третьою на Континентальному кубку ІААФ на дистанції 400 метрів з бар’єрами. Її час – 54,47 с – став другим результатом в європейському і сьомим у світовому топ-листах сезону. У складі збірної Європи українка посіла друге місце у командному заліку.

У вересні Рижикова також перемогла на міжнародному легкоатлетичному турнірі серії IAAF World Challenge у Загребі.

Михайло Кохан переміг з метання 5-кілограмового молоту на міжнародній юнацькій матчевій зустрічі з легкої атлетики між збірними України, Білорусі і Туреччини з другим на той момент результатом у світі серед атлетів віком до 18 років (84,27 м). Зазначимо також, що під час змагань у Луцьку не припинявся сильний дощ.

Голосування проводиться серед трьох груп: експертна група (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ та вболівальники. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховуються як третина усіх голосів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #збірна України#легка атлетика#найкращі легкоатлети місяця ФЛАУ