Яскраві кадри драматичної перемоги Світоліної на Підсумковому турнірі WTA (фотогалерея)

Світоліна здобула три перемоги в трьох матчах і вийшла в півфінал з першого місця.

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в супервидовищному матчі над датчанкою Кароліною Возняцкі на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі. Матч тривав 2 години 35 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 7:5, 6:3. Таким чином, в "Білій групі" Світоліна здобула три перемоги в трьох матчах і вийшла в півфінал з першого місця.

Читайте такожСвітоліна вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA 2018

Після гри українка поділилася враженнями:

«Матч вийшов чудовим! Возняцкі завжди змушує тебе грати на межі. Вона грає так, що тобі доводиться постійно додавати. Я повинна подякувати їй за те, що підштовхнула мене до такої гри. Я стала більш зрілою тенісисткою. Я намагаюся зберігати спокій і битися за кожен м'яч», — цитує Світоліну Reuters.

Крім Світоліної, у півфінал турніру з "Білої групи" вийшла чешка Кароліна Плішкова. Світоліна і Плішкова дізнаються своїх суперниць завтра, 26 жовтня, коли будуть зіграні завершальні матчі "Червоної групи".