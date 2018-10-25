Світоліна вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA 2018

Наша спортсменка потрапила в четвірку кращих тенісисток світу.

У Сінгапурі пройшов матч заключного 3-го туру групового етапу Підсумкового турніру-2018 WTA, в якому українка Еліна Світоліна виграла другу партію і гарантувала собі місце у півфіналі.

Її суперниці Каролін Возняцкі для потрапляння в півфінал необхідно було обігравати українку в двох партіях, повідомляє офіційний сайт турніру.

І після перемоги 7:5 у першому сеті датчанка повела у другому з брейком - 2:1. Але, не зуміла втримати перевагу, а за рахунку 5:6 програла власну подачу, а разом з нею партію і шанси на вихід у півфінал - 5:7.

У третій партії заключного матчу Білої групи вирішувалося, з якого місця Світоліна вийде в півфінал. У підсумку вона виграла партію і матч і фінішувала у своєму квартеті на першій позиції.

Еліна Світоліна (Україна) - Каролін Возняцкі (Данія) - 5:7, 7:5, 6:3