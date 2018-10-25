Ветеран АТО Дмитренко приніс збірній України 12-ту медаль на "Іграх нескорених"

Українець став другим у метанні диску на змаганнях військовослужбовців і ветеранів у Сіднеї.

Сьогодні, 25 жовтня, ветеран АТО Юрій Дмитренко виборов срібну медаль з метання диску на змаганнях Invictus Games («Ігри нескорених»), що тривають в австралійському Сіднеї. Українець посів друге місце із загальним результатом - 36,65 метри.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Срібний призер поступився лише результатові американця Майкла Ентоні Сусадокарми, але випередив естонця Отта Йоесаара, а також ще кількох учасників фіналу.

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Юрій Дмитренко – ветеран АТО, брав участь у боях в Донецькій та Луганській області (2014–2016 рр.). Систематично займається спортом, випробовуючі власні можливості та заохочуючи до занять спортом інших поранених воїнів.

Таким чином, на даний момент в української збірної вже 12 медалей - серед них 3 золоті, 6 срібних і 3 бронзових.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі.

Уперше Ігри нескорених пройшли в 2014 році в Лондоні. Цьогоріч у змаганнях беруть участь команди 18 країн: Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Румунія, Україна, Велика Британія, США.