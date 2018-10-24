Збірна України з гандболу стартувала у відборі Євро-2020 з поразки в Данії

Матч завершився з рахунком 30:24 на користь данців.

В Орхусі (Данія) завершився матч 1-го туру кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2020 з гандболу. Збірна України поступилася фавориту своєї групи - збірній Данії з рахунком 24:30.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

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У першому таймі українські гандболісти зуміли нав'язати боротьбу олімпійським чемпіонам 2016 року, чемпіонам Європи 2008 і 2014 років. Якийсь час "синьо-жовті" навіть вели в рахунку, однак перед самою перервою данці вирівняли ситуацію, і перший тайм завершився внічию - 12:12.

Після перерви чаша вагів впевнено схилилася на бік господарів майданчика - данці вирвалися вперед і надалі не віддавали ініціативу.

Остаточний рахунок - 30:24 на користь збірної Данії.

В іншому матчі групи 8 збірна Чорногорії не зуміла обіграти команду Фарерських островів - нічия 24:24.