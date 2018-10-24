Українка Черкасова виграла золото чемпіонату світу з вільної боротьби в Будапешті
21:36, 24 жовтня 2018Інше
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Це перша нагорода української збірної на турнірі.
Алла Черкасова / twitter.com/wrestling
Українка Алла Черкасова стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. Про це повідомляє офіційний твіттер змагань.
У фінальному поєдинку вагової категорії 68 кг Черкасовій протистояла дворазова чемпіонка Європи і чемпіонка світу серед спортсменів до 23 років, володарка срібла та бронзи дорослого чемпіонату Європи Кумба Ларок з Франції. Черкасова перемогла у фінальній сутичці з рахунком 15:10.
Перед цим у півфіналі українка перемогла чемпіонку Азії Шень Чжоу – 11:8.
Нагадаємо, що чемпіонат світу з боротьби проходить у Будапешті до 28 жовтня. Це перша медаль України на турнірі.
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