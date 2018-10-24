Учасниця марафону в Японії зламала ногу і доповзла до фінішу на карачках (відео)

Дівчина впала за 200 метрів до кінця етапу.

Японка, яка брала участь у командному марафоні «Екіден» в префектурі Фукуока, за 200 м до фінішу свого етапу отримала пошкодження ноги, але не зійшла з дистанції, а стала рухатися уперед на колінах, щоб передати естафету наступній бігунці.

Про це повідомляє The Asahi Shimbun.

Після фінішу дівчину відправили в лікарню, де був діагностований перелом.

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Незважаючи на всі зусилля травмованої дівчини, результат її команди не був зарахований. Поки дівчина повзла до фінішу, менеджер збірної зателефонував організаторам і попросив їх зняти легкоатлетку з забігу у зв'язку з ушкодженням. Таким чином, старання спортсменки виявилися марними. За словами лікарів, вона буде відновлюватися 3-4 місяці.

Представник команди по закінченні змагань виступив із заявою: «Ми дуже шкодуємо, що так сталося. Сподіваємося, організатори змагань в майбутньому зможуть прийняти належні заходи, щоб подібне не повторилося».