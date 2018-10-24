Збірна України з гандболу сьогодні стартує у відборі на Євро-2020

У стартовому поєдинку українці зіграють з олімпійськими чемпіонами-2016 збірною Данії.

Сьогодні, 24 жовтня, стартує основний раунд кваліфікації на чемпіонат Європи з гандболу-2020, який буде історичним. Вперше чемпіонат Європи проходитиме відразу в трьох країнах – Австрії, Норвегії та Швеції.

Також вперше в історії участь у фінальній частині візьмуть відразу 24 збірні. Раніше на Євро виступали по 16 команд. Окрім господарів путівку на континентальну першість вже отримала володарка золота 2016 року збірна Іспанії.

Решту путівок розіграють у 2-й кваліфікаційної стадії, що стартує сьогодні. Серед учасників відбору і оновлена збірна Україна. 32 команди поділені на 8 квартетів. На Євро вийдуть по дві найкращі збірні кожної з груп, а також 4 найкращі команди з тих, що посядуть треті місця. Про це повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.

Збірна України потрапила до 8-ї відбірної групи разом з олімпійськими чемпіонами-2016, чемпіонами Європи 2008 та 2014 збірною Данії, учасником ЧЄ-2014, 2016 та 2018 збірною Чорногорії, а також збірною Фарерських островів, яка виграла 1-й етап кваліфікації.

Українці стартують сьогодні матчем в Орхусі проти Данії, а 28 жовтня в Сумах прийматимуть Чорногорію. Обидва матчі можна побачити у прямих трансляціях.

Календар матчів збірної України у відборі на ЧЄ-2020

28 жовтня. 22.00. Данія – Україна.

24 жовтня. Україна – Чорногорія.

10-14 квітня. Фарерські острови - Україна

13-14 квітня Україна - Фарерські острови

12-13 червня. Україна - Данія

15-16 червня. Чорногорія – Україна

Сергій Бебешко - новий головний тренер "синьо-жовтих" - вважає, що Україна має виходити на чемпіонат Європи як мінімум з другого місця. Наш головний конкурент – Чорногорія, яка гратиме без головної гандбольної зірки країни - Вуко Борозана з «Вардара». Втім склад чорногорців все одно виглядає доволі потужно.

Україна востаннє грала на чемпіонаті Європи у 2010 році. Тоді у трьох матчах проти Хорватії, Росії та Норвегії 27 м’ячів закинув Сергій Онуфрієнко. Одним з лідерів збірної він є і зараз. 33-річний правий півсередній виступає за «Шартр» і входить до числа найкращих снайперів 2-го дивізіону чемпіонату Франції.

Після тривалої паузи повернулись до збірної лівий півсередній Владислав Остроушко, воротар Валентин Кошовий та лінійний Павло Гурковський. В рамках підготовки національна команда України провела збори у Конча-Заспі і тренер залишився задоволений фізичною формою гравців, а ще більше – настроєм всередині колективу.

На жаль, через травми в перших матчах відбору не зіграють Станіслав Жуков з німецького «Гумерсбаха» та Артем Козакевич з «Мотора». У зв’язку зі зміною громадянства припинив виступи воротар Ігор Чуприна («Татран», Словаччина).

Стартовий матч відбору на чемпіонат Європи-2020 Данія - Україна розпочнеться сьогодні о 22.00 за київським часом.