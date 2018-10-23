Світоліна здобула другу перемогу на Підсумковому турнірі WTA, обігравши Плішкову

Для виходу в півфінал підсумкового турніру року українці залишилося зробити крок.

Українка Еліна Світоліна здобула перемогу у 2-му турі Підсумкового турніру WTA, що проходить в Сінгапурі. Українська тенісистка у трьох сетах обіграла екс-першу ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії з рахунком 6:3, 2:6, 6:3.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав майже дві години (1 годину 54 хвилини). У першому сеті Світоліна перехопила ініціативу і зробила вирішальний брейк в середині партії.

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У другій партії чеська тенісистка потужно відповіла, зробивши два брейки і зрівняла рахунок по партіях - 1:1.

Результат поєдинку вирішувався в третьому сеті, який чудово почала Світоліна, вигравши чотири гейми поспіль - 4:0. Плішкова спробувала зачепитися і відповіла двома переможними геймами (4:2), однак після цього сама двічі не змогла утримати свою подачу. З третього матчболу Світоліна здобула важливу перемогу!

Нагадаємо, що в 1-му турі українка також виступила вдало, обігравши іншу чеську тенісистку Петру Квітову.

Після двох турів у Еліни максимальний показник - дві перемоги, однак вона поки не гарантувала собі вихід у півфінал. У 3-му турі, післязавтра, українка зіграє з ще однією колишньою першою ракеткою Каролін Возняцкі (Данія). Для виходу у півфінал українці потрібно виграти як мінімум один сет.

Сьогодні наступна суперниця Еліни обіграла в іншому матчі "Білої групи" Петру Квітову – 7:5, 3:6, 6:2.