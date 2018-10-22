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Українець Квятковський вийшов у бронзовий фінал чемпіонату світу з боротьби у Будапешті

21:59, 22 жовтня 2018
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Андрій Квятковський / vikna.if.ua

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Виступаючи у ваговій категорії 70 кг, Квятковський спочатку переміг болгарського борця з рахунком 4:2, у чвертьфіналі також впевнено здолав призера чемпіонату світу, Азіатських ігор та чемпіонату Азії Еламана Догдурбека з Киргизстану - 6:3. Проте у півфіналі програв чемпіону Азії та багаторазовому призеру чемпіонату Європи Адаму Батирову з Бахрейну.

Завтра український борець буде боротися за бронзову медаль.

Після трьох днів чемпіонату світу Україна залишається без медалей. Першість світу з боротьби проходить до 28 жовтня у столиці Угорщини.

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Теги: #вільна боротьба