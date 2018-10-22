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Юні олімпійці повернулися в Україну з Буенос-Айреса (фото)

15:35, 22 жовтня 2018
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Юних олімпійців урочисто зустріли в київському аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, що за підсумками Олімпіади Україна завоювала 23 нагороди (7 золотих, 8 срібних та 8 бронзових) і посіла 10-е місце в загальному медальному заліку.

Раніше своїм враженням від виступу українців у Буенос-Айресі поділився президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

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Теги: #Юнацькі Олімпійські ігри-2018