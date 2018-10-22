Юні олімпійці повернулися в Україну з Буенос-Айреса (фото)
15:35, 22 жовтня 2018Інше
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Українських спортсменів - учасників Юнацьких олімпійських ігор - урочисто зустріли в київському аеропорту «Бориспіль».
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Учасники юнацьких Олімпійських ігор в аргентинському Буенос-Айресі прилетіли в Україну.
Юних олімпійців урочисто зустріли в київському аеропорту «Бориспіль».
Нагадаємо, що за підсумками Олімпіади Україна завоювала 23 нагороди (7 золотих, 8 срібних та 8 бронзових) і посіла 10-е місце в загальному медальному заліку.
Раніше своїм враженням від виступу українців у Буенос-Айресі поділився президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.
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