Юні олімпійці повернулися в Україну з Буенос-Айреса (фото)

Українських спортсменів - учасників Юнацьких олімпійських ігор - урочисто зустріли в київському аеропорту «Бориспіль».

Учасники юнацьких Олімпійських ігор в аргентинському Буенос-Айресі прилетіли в Україну.

Юних олімпійців урочисто зустріли в київському аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, що за підсумками Олімпіади Україна завоювала 23 нагороди (7 золотих, 8 срібних та 8 бронзових) і посіла 10-е місце в загальному медальному заліку.

Раніше своїм враженням від виступу українців у Буенос-Айресі поділився президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.