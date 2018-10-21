Плішкова обіграла Возняцкі на Підсумковому турнірі WTA

Разом з Еліною Світоліною Кароліна Плішкова очолила групу.

В рамках 1-го туру Підсумкового чемпіонату WTA діюча переможниця турніру Каролін Возняцкі з Данії в двох сетах поступилася чешці Кароліні Плішковій - 2:6, 4:6.

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Тенісистки провели на корті 1 годину 34 хвилини. На рахунку другої ракетки світу Возняцкі 3 ейси, 3 помилки на подачі і жодного реалізованого брейк-пойнта. Її суперниця 4 рази подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку і зробила 3 брейка.

Крім Возняцкі і Плішкової, в "Білій групі" також виступають українка Еліна Світоліна і представниця Чехії Петра Квітова.

Призовий фонд Підсумкового чемпіонату WTA становить $ 7 млн. Турнір в Сінгапурі завершиться 28 жовтня.