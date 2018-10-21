Україна завоювала першу медаль на "Іграх нескорених"

В Австралії на "Ігри нескорених" поїхали 15 українських спортсменів.

В перший день змагань "Ігри нескорених" в Сіднеї в неділю, 21 жовтня, українець Денис Фіщук виграв "бронзу" у велогонці.

"Це перша медаль української збірної на цьогорічних змаганнях та перша за два роки медаль у велоспорті", - повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

"Швидкісна траса, як для любителів, це був досить крутий поворот і фініш вгору. Найвища швидкість, яку вдалося розвинути, - 60 км/год. Загалом, задоволений виступом, зробив все що міг!" - розповів Фіщук.

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В Австралії на "Ігри нескорених" поїхали 15 українських спортсменів, які змагатимуться у шести видах спорту: пауерліфтингу, веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука і шосейному велоспорті.

Ігри триватимуть до 27 жовтня і охоплять весь Сідней - від Олімпійського парку до порту Сідней-Харбор.

"Ігри нескорених" (Invictus Games) - міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і діючих військових, які стали інвалідами, проведені в різних країнах з 2014 року за ініціативою британського принца Гаррі.